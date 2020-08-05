Матчи чемпионата России по бейсболу пройдут со зрителями

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по бейсболу стартует 8 августа, матчи будут проходить со зрителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бейсбола России.

"Матчи будут проходить со зрителями. Все требования Роспотребнадзора по тестам на COVID-19 для спортсменов, организаторов, тренеров и судей будут соблюдены", - сказал собеседник агентства.

Также федерация составила отдельный регламент для соблюдения мер безопасности во время матчей в связи с пандемией коронавируса.

Первый этап чемпионата России пройдет по круговой системе с 8 по 16 августа на RusStar Arena в Москве.