РФС создал единую систему контроля за нагрузками игроков сборных России

ТАСС, 5 августа. Российский футбольный союз (РФС) создал единую систему контроля за тренировочными и соревновательными нагрузками игроков сборных команд России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Создание системы стало возможно благодаря приобретению испанской системы отслеживания двигательной активности.

"Если раньше (в течение четырех лет) подобная система применялась только в мужской национальной сборной команде, то сейчас мы можем получать данные по всем игрокам, начиная с самого младшего возраста, - сказал руководитель департамента сборных команд РФС Андрей Лексаков. - Это позволит проводить сравнение между футболистами в рамках вертикали сборных России, оценивать их потенциальные возможности и динамику развития, определять критерии и требования, необходимые для международного уровня. Использование GPS-систем позволяет более объективно контролировать величину и распределение нагрузки как команды в целом, так и отдельных игроков. Таким образом, РФС будет располагать архивным профилем каждого футболиста, привлекавшегося в то или иное время в сборные России".

"Все это дает основания для своевременной коррекции тренировочной программы, необходимой для того, чтобы спортсмены подходили к матчам в оптимальном для себя состоянии. Применение данных систем официально разрешено в официальных встречах, что дает возможность тренеру наблюдать за каждым из игроков в режиме реального времени", - добавил Лексаков.