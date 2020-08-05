Болельщики "Ньюкасла" потребовали от АПЛ назвать причины провала сделки по продаже клуба

Фанаты подписали онлайн-петицию с призывом провести независимое расследование действий АПЛ в связи с попыткой приобретения клуба консорциумом с участием британской предпринимательницы Аманды Стейвли и крупных владельцев недвижимости миллиардеров братьев Рубен. Финансовые доли партнеров фонда составляли по 10% стоимости сделки, оцениваемой более чем в £300 млн ($379 млн).

ТАСС, 5 августа. Более 73 тыс. болельщиков клуба "Ньюкасл" потребовали от руководства Английской премьер-лиги (АПЛ) назвать причины провала сделки по продаже команды консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Об этом сообщает в среду газета The Guardian .

Однако в конце июля этот проект, который бы сделал "Ньюкасл" одним из самых богатых футбольных коллективов мира, рухнул из-за отказа саудовских инвесторов. Согласно их заявлению, они прекращают попытки приобрести клуб с давней историей из-за проволочек, "непредвиденно затянувшегося процесса действия коммерческого соглашения", отсутствия поддержки инвестиционного проекта.

По версии британских СМИ, к провалу сделки причастны по меньшей мере два клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Сделке могла помешать также передача катарским медиахолдингом beIN Media Group руководству АПЛ документов, доказывающих связь между правительством Саудовской Аравии и телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи чемпионата Англии.

Разочарование таким поворотом дел выразили не только фанаты "Ньюкасла", заявившие об ответственности АПЛ, но и Стейвли и братья Рубен, которые призвали в возобновлению переговоров саудовцев с английским клубом. "Мы приветствуем любое возобновление переговоров с [руководством] премьер-лиги на пути продвижения к сделке", - заявил их представитель Мартин Круддас.

К усилиям по возрождению интереса инвесторов из Саудовской Аравии к приобретению команды присоединились и власти Ньюкасл-апон-Тайн. Глава городского совета Пэт Ричи проинформировала о том, что направила исполнительному директору Английской премьер-лиги Ричарду Мастерсу письмо с призывом к компромиссу относительно сделки, которая в случае ее реализации "преобразит целый регион". По свидетельству лиц причастных к проекту, фонд намеревался инвестировать "сотни миллионов фунтов" в подъем экономики северо-восточной Англии.