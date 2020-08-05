Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в US Open

ТАСС, 5 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году, - написала спортсменка. - Оно далось непросто - за свою карьеру я не пропустила ни одного [турнира серии] Большого шлема, теннис для меня - это почти все. Главная причина - это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку".

Павлюченковой 29 лет, россиянка занимает 30-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 12 титулов WTA, на US Open ее лучшим достижением, как и на других турнирах серии Большого шлема, является выход в четвертьфинал.

US Open - 2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в соревнованиях отказались действующий чемпион, четырехкратный победитель турнира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.