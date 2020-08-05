Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в US Open

ТАСС, 5 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
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Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open @usopen в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного Большого шлема. Теннис для меня — это почти всё. ⠀ Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку. ⠀ Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше — уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас. ⠀ I’ve been thinking a lot and decided not to play US Open @usopen this year. It wasn’t easy because I hadn’t missed any Grand Slam in my entire carrier. Tennis is almost everything for me. ⠀ The main reason is insecurity, US Open doesn’t provide any guarantees. I don’t feel comfortable to travel to USA in such circumstances. ⠀ Thanks WTA and USTA that give us a chance to play. From this moment, every player is on his own. My team and I have decided it would be for the best not to participate.
"Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году, - написала спортсменка. - Оно далось непросто - за свою карьеру я не пропустила ни одного [турнира серии] Большого шлема, теннис для меня - это почти все. Главная причина - это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку".
Павлюченковой 29 лет, россиянка занимает 30-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 12 титулов WTA, на US Open ее лучшим достижением, как и на других турнирах серии Большого шлема, является выход в четвертьфинал.
US Open - 2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в соревнованиях отказались действующий чемпион, четырехкратный победитель турнира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.