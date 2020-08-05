Матыцин наградил победителей и призеров Спартакиады учащихся и Универсиады 2020 года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Награждение победителей и призеров X зимней Спартакиады учащихся России и VI Всероссийской зимней Универсиады прошло в Министерстве спорта России. Глава ведомства Олег Матыцин вручил кубки и грамоты руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и вузов.

"Я благодарен нашим великим чемпионам, всем, сидящим в зале, за то, что вы делаете для развития массового спорта, профессионального спорта, который всегда базировался на нашей с вами работе с детьми. Хотел бы поблагодарить всех руководителей спорта в регионах, - сказал Матыцин. - Рад, Универсиады и Спартакиады стали традицией, надеюсь, что они действительно являются катализатором развития массового спорта в регионах, в том числе детского, школьного, студенческого. "Дети - наше будущее" - не только лозунг, поэтому давайте делать все возможное, чтобы они были здоровым, образованными и гордились страной, в которой живут".

Финальные соревнования Универсиады прошли в Красноярске, Челябинске и Новосибирске. В них приняли участие порядка 800 спортсменов и тренеров из 78 вузов и 42 субъектов Российской Федерации. Было разыграно 46 комплектов медалей. Первое место среди вузов заняла команда Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта из Санкт-Петербурга, второе - команда Сибирского федерального университета (Красноярский край), третье - команда Уральского государственного университета физической культуры (Челябинская область). Среди субъектов Российской Федерации победила команда Москвы, на втором месте сборная Санкт-Петербурга, на третьем - Челябинская область.

Финальные спортивные соревнования X зимней Спартакиады проводились в Красноярском, Краснодарском, Пермском краях и Челябинской области, в соревнованиях по 15 видам спорта приняли участие 62 субъекта Российской Федерации, в общей сложности выступили более 2 500 человек, разыгравших 96 комплектов медалей. Первое место в группе регионов с населением до 1 миллиона человек заняли спортсмены Сахалинской области, в общекомандном зачете Спартакиады в группе регионов с населением от 1 до 2 миллионов человек одержала команда Тюменской области, в группе регионов с населением свыше 2 миллионов победителем стала сборная Москвы.