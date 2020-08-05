Газизов: Кокорин перешел в "Спартак" не из-за денег

ТАСС, 5 августа. Финансовый вопрос не стоял во главе угла для Александра Кокорина в переговорах с московским "Спартаком". Об этом в эфире " России-24 " рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с Кокориным 2 августа. По информации журналиста Сергея Егорова, зарплата футболиста в столичном клубе составляет €3 млн в год, также клуб выплатил €2,5 млн подъемных.

"По определенной договоренности были вещи, которые мы не можем рассказать. Но когда-то определенные нюансы наших переговоров выйдут, и мы с двух сторон расскажем о них. Для всех будет шоком, как он ведет себя", - сказал Газизов.

"Он не выбрал деньги, это абсолютная неправда. Да, они достойные, он зарабатывает столько, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть", - добавил он.

На протяжении прошлого сезона Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.