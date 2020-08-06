Дриусси заявил об уходе Мамманы из "Зенита"

ТАСС, 6 августа. Аргентинский защитник Эмануэль Маммана покинул российский футбольный клуб "Зенит". Об этом написал в Instagram аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, пожелавший своему соотечественнику успехов в новой команде.

Маммана перешел в "Зенит" из французского "Лиона" за €16 млн в 2017 году, проведя за команду 25 матчей. В начале октября 2019 года защитник получил травму, в связи с чем пропустил остаток сезона.