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Футбол в России

Дриусси заявил об уходе Мамманы из "Зенита"

Футболист выступал за петербургский клуб с 2017 года
Эмануэль Маммана Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Эмануэль Маммана
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Аргентинский защитник Эмануэль Маммана покинул российский футбольный клуб "Зенит". Об этом написал в Instagram аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, пожелавший своему соотечественнику успехов в новой команде.

"Всего наилучшего в новом клубе, брат", - написал Дриусси. 24-летний Маммана в комментариях ответил взаимностью.

Маммана перешел в "Зенит" из французского "Лиона" за €16 млн в 2017 году, проведя за команду 25 матчей. В начале октября 2019 года защитник получил травму, в связи с чем пропустил остаток сезона.

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