"Лейкерс" проиграли "Оклахоме" в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Джеймса

ТАСС, 6 августа. "Оклахома" обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 105:86.

Самым результативным у победителей стал Крис Пол. На его счету 21 очко, семь подборов и шесть передач. В составе "Лейкерс" дабл-дабл оформил Леброн Джеймс (19 очков, 11 подборов).

Результаты других матчей дня: "Бостон" - "Бруклин" - 149:115; "Орландо" - "Торонто" - 99:109; "Юта" - "Мемфис" - 124:115; "Вашингтон" - "Филадельфия" - 98:107; "Сан-Антонио" - "Денвер" - 126:132.

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.