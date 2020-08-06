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Футбол в России

РФС составит рейтинг судей для назначения на матчи

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 8 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует составить рейтинг судей, по итогам которого будут проходить назначения на игры чемпионата России. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 8 августа.

"В этот короткий срок мы проанализировали все 85 матчей, сыгранных в 2020 году. Сейчас у нас есть информация о выступлении судей. На основании этого будет составлен рейтинг судей, исходя из которого будут проводиться назначения на матчи", - сказал Кашшаи.

"Судьи должны следовать правилам игры, рекомендациям УЕФА. После каждого тура мы будем анализировать более 100 видеороликов с матчей", - добавил он.

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