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Клубы Английской премьер-лиги проголосовали против правила пяти замен в следующем сезоне

11 из 20 клубов проголосовали за возвращение к традиционному формату проведения турнира с тремя заменами в матче

ТАСС, 6 августа. Представители футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали против распространения правила пяти замен на следующий сезон чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Прошедший розыгрыш чемпионата Англии был возобновлен в июне после вызванной пандемией коронавируса паузы, командам позволили совершать по пять замен в матчах. Чемпионом страны стал "Ливерпуль".

11 из 20 клубов проголосовали за возвращение к традиционному формату проведения турнира с тремя заменами в матче. Сезон-2020/21 чемпионата Англии стартует 12 сентября.

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