Глава РПЛ пропустил пресс-конференцию в ТАСС из-за совещания клубов с Роспотребназдором

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин пропустил пресс-конференцию в ТАСС, посвященную старту сезона-2020/21 в Тинькофф - чемпионате России по футболу, из-за совещания клубов лиги с представителями Роспотребназдора. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

Предыдущий сезон чемпионата России завершился 22 июля, 25 июля состоялся финал Олимп - Кубка России. Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

"От лица Сергея Геннадьевича приносим извинения, - сказал Савин. - Он не смог быть здесь, но причина уважительная - в эти минуты проходит рабочее совещание клубов РПЛ, на которое были приглашены представители Роспотребнадзора. Мы давно эту встречу ждали, чтобы обсудить все нюансы, связанные с санитарным регламентом и возобновлением сезона".