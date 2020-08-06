Решение проводить два матча в одно время РПЛ объяснила желанием поберечь здоровье игроков

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Решение проводить в августе некоторые матчи Тинькофф - чемпионата России в одно время связано с желанием поберечь здоровье футболистов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги Евгений Савин.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. В первом туре матчи "Арсенал" - "Ахмат" и "Спартак" - "Сочи" начнутся с разницей в один час.

"Мы играем в летний период, возможны высокие температуры, и при этом сохраняется плотный график встреч. Мы поставили в приоритет климатические условия. Решили не рисковать, с "Матч ТВ" это согласовано - один будет показан на федеральном канале, другой - на "Матч Премьер", - сказал Савин.

"В будущем постараемся таких вещей избегать", - добавил он.

Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит", он же в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России.