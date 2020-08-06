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Футбол в России

РПЛ признала, что шумиха вокруг включения в турнир "Химок" не пошла на пользу имиджу лиги

По ходу прошлого сезона подмосковный клуб несколько раз менял решение о выступлении в премьер-лиге, куда пробился по спортивному принципу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Шумиха вокруг включения в Тинькофф - чемпионат России подмосковного клуба "Химки" не пошла на пользу имиджу Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. По ходу прошлого сезона "Химки" несколько раз меняли решение о выступлении в премьер-лиге, куда они пробились по спортивному принципу. В итоге клуб согласился играть в чемпионате страны, хотя до последнего ходили слухи о возможной продаже места "Химок" в РПЛ другому клубу.

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"Сложно отрицать, что подобные разговоры вредят. Кроме шумихи, что была в СМИ и комментариев людей, "Химки" во все установленные сроки предоставили в лигу все документы. И обратных движений клуб не делал", - сказал Савин.

"Конечно, такая шумиха на пользу не идет. "Химки" - отдельный субъект футбола, и решения, что там принимаются, нам комментировать сложно. Но все было сделано в срок, и позиция клуба не менялась", - добавил он.

"Химки" вышли в РПЛ вместе с волгоградским "Ротором", на их место в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) опустились "Крылья Советов" и "Оренбург".

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