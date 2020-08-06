СМИ: Кормье может провести третий поединок с Джонсом в тяжелом весе

ТАСС, 6 августа. Американец Дэниэл Кормье может отложить завершение карьеры в смешанных единоборствах ради третьего поединка с соотечественником Джоном Джонсом. Об этом заявил тренер Кормье Хавьер Мендес, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

16 августа на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 252 Кормье в третий раз встретится с американцем Стипе Миочичем (оба бойца имеют по одной победе) в бою за титул чемпиона в тяжелом весе. После боя 41-летний Кормье планировал завершить карьеру.

"Возможно, UFC предложит ему много денег, чтобы провести третий поединок с Джонсом. Это единственный бой, который сможет его заинтересовать, но я в этом не уверен, так как он уступил ему дважды", - заявил Мендес.

Кормье и Джонс дрались дважды. В январе 2015 года в бою за титул в полутяжелом весе Кормье уступил решением судей. В июле 2017 года, будучи чемпионом в полутяжелом весе, Кормье проиграл Джонсу нокаутом, но впоследствии результат боя был аннулирован, так как Джонс провалил допинг-тестирование.

Кормье в смешанных единоборствах одержал 22 победы и потерпел два поражения. Ранее он владел титулами в полутяжелой и тяжелой весовых категориях. На счету 33-летнего Джонса 26 побед и одно поражение, последний поединок он провел в феврале, одержав победу над американцем Домиником Рейесом.