"Локомотив-Пенза" обыграл "Богатырей" и упрочил лидерство в чемпионате России по регби

ТАСС, 6 августа. "Локомотив-Пенза" победил на своем поле краснодарских "Богатырей" в матче седьмого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 54:0.

В другом матче дня клуб "ВВА-Подмосковье" из Монино обыграл ЦСКА (32:14). В пятницу пройдут матчи "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Красный Яр" (Красноярск), "Слава" (Москва) - "Булава" (Таганрог).

В турнирной таблице лидирует "Локомотив-Пенза", который набрал 31 очко, второе место занимает "ВВА-Подмосковье" (25), далее идут новокузнецкий "Металлург" (24), "Енисей-СТМ" (23), "Красный Яр" (22), "Стрела" (16), "Слава" (6), ЦСКА (6), "Булава" (4) и "Богатыри" (0). Первые пять команд гарантировали себе участие в плей-офф.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.