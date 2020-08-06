В Лондонском марафоне 2020 года примут участие только профессионалы

Лондонский марафон традиционно проводится в апреле, однако он был перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет без зрителей в Сент-Джеймсском парке. В 2021 году забег также пройдет в октябре, чтобы увеличить шансы всех желающих принять участие.

ТАСС, 6 августа. Лондонский марафон 2020 года пройдет 4 октября с участием только профессиональных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

В марафоне, в частности, на старт выйдет кениец Элиуд Кипчоге, ставший в прошлом году первым в истории спортсменом, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее чем за два часа (1:59.40,2).

Организаторы марафона приняли решение не проводить массовый забег с участием 45 тыс. спортсменов. Вместо этого им будет предложено принять участие в виртуальном забеге. Для этого необходимо в течение суток 4 октября пробежать необходимую дистанцию в любой точке мира, используя специальное приложение.

Лондонский марафон проводится с 1981 года. Ранее были отменены марафоны элитной серии в Бостоне, Нью-Йорке, Берлине, Чикаго. Забег в Токио прошел без зрителей, в нем так же участвовали только профессионалы.