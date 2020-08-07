Календарь за два дня. Руководители РПЛ высказались о старте сезона

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пресс-конференция, посвященная старту сезона-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), прошла в четверг в ТАСС.

Президент Сергей Прядкин был вынужден пропустить ее из-за встречи руководителей клубов с представителями Роспотребнадзора, которая проходила в этот же день. "Представители клубов задавали вопросы, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до семи, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется", - рассказал по итогам встречи Прядкин, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба РПЛ. Также президент премьер-лиги сообщил, что обсуждался вопрос увеличения квоты болельщиков на стадионах. "Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что этот вопрос решают руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки, - отметил глава РПЛ. - На встрече еще раз подчеркнули, что в каждом случае возникновения заболеваний в клубах РПЛ расследование проводит региональное отделение Роспотребнадзора и выявляет круг контактных лиц". Также на собрании клубы премьер-лиги проголосовали за ограничение числа игроков, арендованных у одного клуба. На поле в составе одной команды смогут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года. Кроме того, клубы выступили за исключение практики дополнительных ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами. Теперь предложения клубов РПЛ рассмотрит бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). На старте сезона стадионы в Москве будут заполнены на четверть Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции в ТАСС заявил, что в сезоне-2019/20 удалось минимизировать возможность заражения коронавирусом во время матчей. Игры после коронавирусной паузы проходили с 19 июня по 22 июля.

"Была поставлена задача оградить футболистов, персонал, минимизировать возможность заболевания ковидом, - сказал Мейтин. - Думаю, мы такую задачу решили, внесли в регламент понятие чистой зоны, куда возможно попадание только по QR-коду. Мы взяли на себя обязанность контролировать находящихся в той зоне". Говоря о работе персонала в чистой зоне, директор по безопасности РПЛ отметил, что количество работников в ней было ограничено. "Мы принимаем людей только со справкой. Когда ты попал в чистую зону, ты можешь выйти оттуда один раз. Мы исключаем всякие контакты в этой зоне", - подчеркнул он. Также Мейтин прояснил ситуацию с количеством болельщиков на матчах столичных команд. 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от вместимости трибун. "В Москве разрешили 50%, но из-за социальной дистанции соблюсти такой показатель не получится. Будет от силы 25%, на остальных стадионах все зависит от властей регионов", - сказал он. "Мы очень хотим, чтобы наши стадионы были заполнены, даже 10% дают какой-то антураж, будет больше - будем рады. Но все зависит от эпидемиологической обстановки в регионах, все отдано на откуп властей соответствующих регионов", - добавил директор по безопасности РПЛ. Представитель премьер-лиги также напомнил, что по санитарному регламенту гостевая квота не предусмотрена. "Когда играет "Спартак", клуб продает билеты тем, у кого есть абонементы, там, где нет столько болельщиков, часть квоты выбрасывается в свободную продажу. Таким образом на стадионе появляются гостевые болельщики, но гостевого сектора как такового нет", - заключил Мейтин. Переносов матчей из-за коронавируса не будет В сезоне-2019/20 из-за вспышки коронавируса в "Динамо" был перенесен выездной матч бело-голубых против "Краснодара" - встреча 23-го тура чемпионата России, которая должна была состояться 21 июня, в итоге была сыграна 19 июля. При этом "Сочи" в аналогичной ситуации несколькими днями ранее отказался переносить игру с "Ростовом", из-за чего дончане были вынуждены выставить на игру футболистов клубной академии в возрасте от 16 до 19 лет. Когда вспышки инфекции были зафиксированы в "Оренбурге" и "Сочи", командам было засчитано по два технических поражения - они ушли на карантин и не смогли принять участие в матчах.

"Мы понимаем, что коронавирус вряд ли закончится, и предполагаем, что случаи заражения могут быть и в новом сезоне. После большого количества обсуждений большинство клубов проголосовало, чтобы переносов не было. Это позволяет осуществить единый подход", - сказал директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин. "Если будут такие случаи и команды из-за нетрудоспособности игроков не смогут принять участие в матче, этот случай рассмотрит КДК РФС (контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза - прим. ТАСС) и команде будет засчитано поражение. Санкция о снятии с чемпионата после двух таких поражений, как было в прошлом сезоне, действовать не будет", - добавил он. Также Савин признал, что РПЛ не подготовила четкого плана на случай второй волны коронавируса. Вместе с тем представитель премьер-лиги отметил, что организация накопила опыт, который поможет ей справиться с возможным кризисом. "Когда у нас случился первый локдаун и было принято решение о приостановлении сезона, было множество вариантов и сценариев, - напомнил директор по проведению соревнований РПЛ. - Сейчас конкретного плана, как мы будем действовать, нет, но есть множество сценариев, которые мы уже прорабатывали. И опыт, который мы получили, безусловно, нам в этом поможет. Будем ориентироваться на решения, которые будет принимать государство". "Поэтому не хотелось бы говорить, что скоро опять наступит локдаун, но опыт у нас есть. Сейчас нет смысла об этом говорить - сценариев множество", - добавил он. 25% матчей покажут на общедоступном ТВ Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации РПЛ Павел Суворов в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил, что в новом сезоне телеканал "Матч ТВ" запланировал к показу 60 матчей чемпионата России из 240. "Резких изменений в ближайшее время не будет. В сезоне-2020/21 запланировано 60 матчей на федеральном канале, в среднем по два в туре, остальные будут доступны по платной подписке", - сказал он. Евгений Савин высказался по поводу календаря на сезон-2020/21, который, как и годом ранее, был составлен совместно с НИУ ВШЭ. "Мы благодарны нашим коллегам из ВШЭ, которые сделали все в сжатые сроки - два дня на разработку. Хотя раньше это занимало неделю - десять дней", - отметил директор по проведению соревнований премьер-лиги. По его словам, лига второй год подряд при составлении календаря учитывает климатический фактор. "Мы определили четыре теплых региона - Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург и Грозный. Ростов-на-Дону попал в условно теплые. Холодные регионы - Уфа, Екатеринбург, Казань и Тула из-за особенностей инфраструктуры. В декабре и в первых турах весны они будут играть на выезде", - пояснил Савин. Лимит на молодежь и шумиха вокруг "Химок" В отсутствие президента РПЛ директор по проведению соревнований премьер-лиги Евгений Савин во время пресс-конференции чаще коллег брал слово. В частности, он сообщил, что в новом сезоне в регламент турнира был включен пункт, согласно которому у одной команды одновременно на поле может быть не больше двух игроков в возрасте 18 лет и младше. "Мы посмотрели статистику последних сезонов - случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был лишь один - тот матч "Сочи" -"Ростов". Вряд ли можно ожидать какого-то всплеска талантов", - признал он.