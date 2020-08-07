Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы

"Вулверхэмптон" на своем поле в ответном матче 1/8 финала одержал победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 1:0, мяч на 9-й минуте с пенальти забил мексиканец Рауль Хименес. Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале "Вулверхэмптон" сыграет с испанской "Севильей".

"Базель" в ответной встрече 1/8 финала дома обыграл германский "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне - 1:0, автором единственного гола стал Фабиан Фрай (88). Первый матч также завершился победой швейцарской команды - 3:0. Соперником "Базеля" в четвертьфинале станет украинский "Шахтер".

В других матчах 1/4 финала английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с датским "Копенгагеном", а итальянский "Интер" - с германским "Байером".

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до особых указаний.