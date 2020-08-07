"Калгари" вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли

Шайбы забросили Диллон Дьюб (4-я минута), Сэм Беннетт (20), Шон Монахан (57) и Расмус Андерссон (58). Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Калгари".

ТАСС, 7 августа. "Калгари" обыграл "Виннипег" со счетом 4:0 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

"Калгари" стал второй командой, которая преодолела предварительный раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобного достижения добилась "Каролина", победившая в серии "Нью-Йорк Рейнджерс" (3-0). Четвертьфинал Западной конференции стартует 11 августа. Своего соперника "Калгари" узнает по итогам мини-турнира, в котором принимают участие "Сент-Луис", "Вегас", "Даллас" и "Колорадо".

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.