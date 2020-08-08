"Аризона" обыграла "Нэшвилл" и вышла в основной этап плей-офф НХЛ

ТАСС, 8 августа. "Аризона" обыграла "Нэвишлл" в овертайме со счетом 4:3 в четвертом матче серии квалификационного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Михаэль Грабнер (18-я минута), Фил Кессел (22), Джордан Истерли (45), Брэд Ричардсон (66), у проигравших отличились Мэтт Дюшен (25), Виктор Арвидссон (29) и Филип Форсберг (60).

Счет в серии до трех побед - 3-1, "Аризона" вышла в основной этап Кубка Стэнли. Команда одержала первую победу в серии плей-офф с 2012 года, когда достигла финала Западной конференции. Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин заявлен за команду на плей-офф, но не провел ни одного матча в серии.

Ранее в 1/8 финала Кубка Стэнли пробились "Каролина", "Калгари" и "Айлендерс". "Нэшвилл", наряду с еще семью неудачниками предварительного раунда, будет претендовать на первый номер драфта-2020, лотерея состоится 10 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.