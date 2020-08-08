"Монреаль" вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли

ТАСС, 8 августа. "Монреаль" одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 2:0 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Шайбы в составе победителей забросили форвард Арттури Лехконен (56-я минута) и защитник Ши Уэбер (60). Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 17 минут 38 секунд. На его счету четыре броска и два силовых приема.

"Монреаль" выиграл серию со счетом 3-1. Канадский клуб стал пятой командой, преодолевшей предварительный раунд. Ранее в следующую стадию вышли "Каролина", "Калгари", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Аризона".