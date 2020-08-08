"Филадельфия" победила "Орландо" в матче НБА благодаря дабл-даблам Харриса и Эмбиида

ТАСС, 8 августа. "Филадельфия" одержала победу над "Орландо" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 108:101.

В составе победителей дабл-даблы оформили форвард Тобаис Харрис (23 очка, 15 подборов) и центровой Джоэль Эмбиид (23 очка, 13 подборов). Самым результативным у "Орландо" стал защитник Эван Фурнье (22 очка). Дабл-дабл оформил центровой команды Никола Вучевич (21 очко, 12 подборов).

В других матчах дня "Торонто" уступил "Бостону" со счетом 100:122, а "Сакраменто" - "Бруклину" (106:119). "Нью-Орлеан" победил "Вашингтон" (118:107). "Мемфис" оказался сильнее "Оклахомы" (121:92), а "Сан-Антонио" - "Юты" (119:111).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.