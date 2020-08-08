Американец Сарджент выиграл первую гонку этапа "Формулы-3" в Великобритании

ТАСС, 8 августа. Американский пилот команды Prema Логан Сарджент выиграл первую гонку пятого этапа серии "Формула-3", который проходит в Великобритании.

Второе место занял британец Джейк Хьюз из HWA Racelab, тройку призеров замкнул новозеландец Лиам Лоусон (Hitech GP).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, финишировал 13-м.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

В прошлом сезоне чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.