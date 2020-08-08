Болельщики и футболисты "Локомотива" на совместной встрече почтили память Самохвалова

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Болельщики и игроки московского футбольного клуба "Локомотив" на совместной встрече минутой молчания почтили память воспитанника команды Иннокентия Самохвалова. Встреча болельщиков с игроками и руководством клуба проходит в субботу на "РЖД-Арене".

Самохвалов, выступавший за "Казанку", умер 20 апреля в возрасте 22 лет. Ему стало плохо во время индивидуальной тренировки.

"Кеша был замечательным человеком, игроком, другом, мужем и отцом", - сказал капитан "Казанки" Алексей Миронов. На встрече также присутствуют вдова и сын Самохвалова.

"Казанка" входит в систему московского "Локомотива" и играет в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В московском клубе Самохвалов выступал с лета 2018 года.