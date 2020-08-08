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Футбол в России

Кикнадзе: "Локомотив" могут пополнить один-два новичка

Ранее на встрече с фанатами руководство клуба представило белорусского нападающего Виталия Лисаковича

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в нынешнюю трансферную кампанию могут пополнить один-два игрока. Об этом на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Ранее "Локомотив" на встрече с фанатами представил белорусского нападающего Виталия Лисаковича.

"Одно-два усиления, думаю, будет. Возможно, в течение следующей недели объявим", - сказал Кикнадзе.

Трансферное окно в России открыто с 26 июля по 17 октября. Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 8 августа. "Локомотив" в первом туре сыграет в гостях с "Рубином" 11 августа.

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