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Единая лига ВТБ

БК "Химки" сыграет в сентябре в предсезонном турнире в Турции

Турнир пройдет с 8 по 13 сентября

ТАСС, 8 августа. Баскетболисты подмосковных "Химок" примут участие в предсезонном турнире Gloria Cup, который пройдет в Турции. Об этом сообщает пресс-служба одного из участников турнира - турецкого "Тофаша".

Турнир пройдет с 8 по 13 сентября. "Химки" сыграют в группе 1, где их соперниками станут турецкие "Галатасарай", "Тофаш" и "Анадолу Эфес". В группе 2 встретятся турецкие "Тюрк Телеком", "Фенербахче", "Пынар" и сербская "Црвена Звезда".

"Химки" в следующем сезоне будут представлять Россию в Евролиге вместе с московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом". Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.

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