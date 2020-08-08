Футболист ЦСКА Кучаев стал автором первого гола чемпионата России сезона-2020/21

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Константин Кучаев забил первый гол в чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Полузащитник отличился в гостевом матче первого тура с подмосковными "Химками".

Встреча проходит на "Арене-Химки". Мяч был забит на 18-й минуте игры.

22-летний Кучаев является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне полузащитник провел за московский клуб 34 матча во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Последний раз Кучаев забивал за ЦСКА 27 сентября 2017 года, отличившись в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4).