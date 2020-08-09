"Филадельфия" победила "Тампу" и сыграет с "Монреалем" в 1/8 финала Кубка Стэнли

ТАСС, 9 августа. "Филадельфия" обыграла "Тампу" со счетом 4:1 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николя Обе-Кюбель (8-я и 15-я минуты), Джоэль Фараби (35) и Тайлер Питлик (59). У проигравших отличился Тайлер Джонсон (26).

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Его партнеры по команде защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров, а также защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились результативными действиями.

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Восточной конференции также участвуют "Вашингтон" (1 очко) и "Бостон" (0 очков), которые проведут свой матч 9 августа (начало - в 19:00 мск). "Филадельфия" набрала после трех матчей шесть очков и обеспечила себе первое место в турнире, ее соперником по 1/4 финала Восточной конференции станет "Монреаль", который победил "Питтсбург" в серии предварительного раунда плей-офф. "Тампа" с четырьмя очками стала второй в мини-турнире и сыграет в 1/4 финала Восточной конференции с победителем пары "Торонто" - "Коламбус" (счет в серии до трех побед - 2-2).

Победитель матча "Вашингтон" - "Бостон" получит третий посев и сыграет в первом раунде плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс", который обыграл "Флориду" в серии предварительного раунда. Проигравший встретится с "Каролиной", которая была сильнее в квалификации "Нью-Йорк Рейнджерс".

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Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.