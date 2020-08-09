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ММА

Россиянин Олейник не получил серьезных травм в поединке UFC с Льюисом

В ночь на воскресенье он проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник не получил серьезных травм в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американца Деррика Льюиса. Об этом Олейник сообщил ТАСС.

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В ночь на воскресенье Олейник проиграл Льюису техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

"Все в порядке", - ответил Олейник на вопрос о здоровье.

В активе 43-летнего Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. В послужном списке 35-летнего Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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