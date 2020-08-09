Кокорин: Тедеско и Джикия сумели создать рабочую обстановку в "Спартаке"

ТАСС, 9 августа. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско и капитан команды Георгий Джикия сумели создать рабочую обстановку внутри коллектива. Такое мнение высказал нападающий "Спартака" Александр Кокорин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Кокорин перешел в "Спартак" 2 августа. В воскресенье московский клуб дома проведет матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", за который до перехода в "Спартак" выступал Кокорин.

"Доменико - очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам, - считает Кокорин. - Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий с этим справились".

"Очень жду момента [выхода на домашний стадион "Спартака"]. "Открытие-Арена" - один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше чем на 100%. Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас", - добавил нападающий.