Сын Михаэля Шумахера Мик стал вторым во второй гонке этапа "Формулы-2" в Великобритании

ТАСС, 9 августа. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из команды Prema занял второе место во второй гонке этапа серии "Формула-2", который завершился в Великобритании.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стартовал с первой позиции и удерживал лидерство вплоть до 19-го круга (полная дистанция гонки - 21 круг), на котором у него произошел контакт в борьбе с Шумахером. На болиде россиянина было поломано переднее антикрыло, в результате чего финишную черту он пересек только 13-м. Шумахер после финиша в разговоре по радио с командой признал свою ошибку и принес извинения коллективу за потерянные очки.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) завершил заезд на восьмой позиции, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) финишировал 11-м.

После пяти этапов в личном зачете лидирует британец Каллум Айллот из UNI-Virtuosi, в активе которого 106 очков. Вторым идет датчанин Кристиан Лундгор из ART (87), третьим - Шварцман (85). Мазепин располагается на четвертой позиции (71), Маркелов - на 20-й (0).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в Испании с 14 по 16 августа.