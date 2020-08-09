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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова проведет бой в Москве 9 сентября

Спортсмен выступит на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов проведет поединок 9 сентября на турнире в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава компании Fight Nights Global (FNG) Камил Гаджиев.

FNG совместно с организацией GFC 9 сентября проведет турнир в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

"Выступит Усман Нурмагомедов. Его соперника мы узнаем в ближайшее время", - сказал Гаджиев.

В активе Усмана Нурмагомедова 10 побед и ни одного поражения.

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