{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Суперкубок Польши по футболу отменен из-за обнаружения коронавируса в одном из клубов

Встреча между "Легией" и "Краковией" должна была пройти в воскресенье

ТАСС, 9 августа. Матч за Суперкубок Польши, который должен был пройти в воскресенье, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).

"Легия", ставшая чемпионом, должна была сыграть с обладателем Кубка Польши "Краковией". Матч отменен из-за заражения коронавирусом одного сотрудника столичного клуба.

Отмечается, что отмена матча является необходимой мерой для безопасного старта нового сезона чемпионата Польши, а также для проведения еврокубковых матчей.

Чемпионат Польши стартует 22 августа.

Теги
ПольшаВлияние коронавируса на спорт
Футбол в России
Евсеев: "Уфа" проиграла "Краснодару" в матче РПЛ из-за несвойственных команде ошибок
Уфимский клуб уступил со счетом 0:3
Читать полностью