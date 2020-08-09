Суперкубок Польши по футболу отменен из-за обнаружения коронавируса в одном из клубов

ТАСС, 9 августа. Матч за Суперкубок Польши, который должен был пройти в воскресенье, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).

"Легия", ставшая чемпионом, должна была сыграть с обладателем Кубка Польши "Краковией". Матч отменен из-за заражения коронавирусом одного сотрудника столичного клуба.

Отмечается, что отмена матча является необходимой мерой для безопасного старта нового сезона чемпионата Польши, а также для проведения еврокубковых матчей.

Чемпионат Польши стартует 22 августа.