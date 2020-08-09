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Футбол в России

"Арсенал" сыграл вничью с "Ахматом" в матче первого тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с грозненским "Ахматом" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Этот матч стал первым для Андрея Талалаева в должности главного тренера грозненского клуба, на этом посту он сменил Игоря Шалимова. В концовке прошлого сезона Талалаев тренировал самарские "Крылья Советов", которые не сумели сохранить прописку в РПЛ. В составе "Ахмата" дебютировали Артем Тимофеев и Идрис Умаев, игравший под руководством Талалаева за "Химки" в прошлом сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги.

Эта ничья стала первой в новом сезоне чемпионата России. Туляки не могут обыграть "Ахмат" в чемпионате на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьи). Их последняя победа состоялась 12 августа 2018 года (3:1).

Во втором туре "Арсенал" дома сыграет 14 августа с "Уфой". "Ахмат" в тот же день встретится в Москве со "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-00
2ЦСКА11002-03
3Ростов11001-03
4Арсенал10100-01
5Ахмат10100-01
6Зенит00000-00
7Локомотив00000-00
8Динамо00000-00
9Спартак00000-00
10Рубин00000-00
11Урал00000-00
12Сочи00000-00
13Ротор00000-00
14Тамбов10010-10
15Химки10010-20
16Уфа10010-30
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