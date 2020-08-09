"Арсенал" сыграл вничью с "Ахматом" в матче первого тура РПЛ

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с грозненским "Ахматом" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Этот матч стал первым для Андрея Талалаева в должности главного тренера грозненского клуба, на этом посту он сменил Игоря Шалимова. В концовке прошлого сезона Талалаев тренировал самарские "Крылья Советов", которые не сумели сохранить прописку в РПЛ. В составе "Ахмата" дебютировали Артем Тимофеев и Идрис Умаев, игравший под руководством Талалаева за "Химки" в прошлом сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги.
Эта ничья стала первой в новом сезоне чемпионата России. Туляки не могут обыграть "Ахмат" в чемпионате на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьи). Их последняя победа состоялась 12 августа 2018 года (3:1).
Во втором туре "Арсенал" дома сыграет 14 августа с "Уфой". "Ахмат" в тот же день встретится в Москве со "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|0
|2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|5
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|6
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0