"Арсенал" сыграл вничью с "Ахматом" в матче первого тура РПЛ

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с грозненским "Ахматом" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Этот матч стал первым для Андрея Талалаева в должности главного тренера грозненского клуба, на этом посту он сменил Игоря Шалимова. В концовке прошлого сезона Талалаев тренировал самарские "Крылья Советов", которые не сумели сохранить прописку в РПЛ. В составе "Ахмата" дебютировали Артем Тимофеев и Идрис Умаев, игравший под руководством Талалаева за "Химки" в прошлом сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги.

Эта ничья стала первой в новом сезоне чемпионата России. Туляки не могут обыграть "Ахмат" в чемпионате на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьи). Их последняя победа состоялась 12 августа 2018 года (3:1).

Во втором туре "Арсенал" дома сыграет 14 августа с "Уфой". "Ахмат" в тот же день встретится в Москве со "Спартаком".