Свирин: российские гребцы показали достойные результаты на Большой московской регате

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по академической гребле показали достойные результаты на завершившейся в воскресенье Большой московской регате. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион Алексей Свирин.

Большая московская регата прошла с 7 по 9 августа на воде гребного канала в Крылатском. Изначально она должна была состояться в июне, но была перенесена из-за пандемии. Участниками соревнований стали около 500 спортсменов из четырех стран.

"Профессионалы практически в идеальной форме. Погода была идеальной для того, чтобы продемонстрировать спортивные результаты, и вот у нас два рекорда гребного канала - в парной мужской четверке и женской восьмерке, - сообщил Свирин. - Могу сказать, что по результатам двухмесячной подготовки в ограниченном режиме результаты достойные".