СМИ: хоккеист "Миннесоты" Капризов получил рабочую визу и в понедельник вылетит в США

ТАСС, 10 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов получил американскую рабочую визу и в понедельник вылетит в США. Об этом сообщает в Twitter журналист портала The Athletic Майкл Руссо.
Sources: Kirill Kaprizov has gotten his U.S. work visa and is flying to Minnesota tomorrow to visit the area and team facilities. It’ll be Kaprizov’s first trip to the Twin Cities and second time in North America— Michael Russo (@RussoHockey) August 9, 2020
"Кирилл Капризов получил рабочую визу США и завтра вылетает в Миннесоту, чтобы посетить расположение команды. Это будет его первая поездка в Миннесоту и вторая в Северную Америку", - написал Руссо.
Капризов подписал двухлетний контракт новичка с "Миннесотой" 13 июля. Он сможет сыграть за команду со следующего сезона. "Миннесота" в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ проиграла "Ванкуверу" и завершила борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне.
Нападающий был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в КХЛ за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером лиги. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.