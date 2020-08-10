СМИ: хоккеист "Миннесоты" Капризов получил рабочую визу и в понедельник вылетит в США

ТАСС, 10 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов получил американскую рабочую визу и в понедельник вылетит в США. Об этом сообщает в Twitter журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

"Кирилл Капризов получил рабочую визу США и завтра вылетает в Миннесоту, чтобы посетить расположение команды. Это будет его первая поездка в Миннесоту и вторая в Северную Америку", - написал Руссо.

Капризов подписал двухлетний контракт новичка с "Миннесотой" 13 июля. Он сможет сыграть за команду со следующего сезона. "Миннесота" в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ проиграла "Ванкуверу" и завершила борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне.

Нападающий был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в КХЛ за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером лиги. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.