Определились все пары 1/8 финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 10 августа. "Коламбус" обыграл "Торонто" со счетом 3:0 в решающем пятом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (7-я минута), Лиам Фуди (52) и Ник Фолиньо (60).

"Коламбус" выиграл серию до трех побед со счетом 3:2 и стал последним участником 1/8 финала плей-офф НХЛ.

В четвертьфинале плей-офф Восточной конференции "Коламбус" сыграет с "Тампой", "Филадельфия" - с "Монреалем", "Вашингтон" встретится с "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" - с "Каролиной". В Западной конференции пройдут серии между "Вегасом" и "Чикаго", "Колорадо" и "Аризоной", "Далласом" и "Калгари", "Сент-Луисом" и "Ванкувером". Серии будут проходить до четырех побед. Первые матчи состоятся в ночь на 11 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы. Они провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.