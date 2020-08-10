Первую в Алтайском крае профессиональную площадку для керлинга создадут в Барнауле

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Ледовый дворец спорта "Карандин-Арена" в Барнауле Алтайского края станет первой точкой в регионе, где создадут профессиональную площадку для керлинга. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В "Карандин-Арене" организуют отдельное пространство для керлинга - в 2020 году на арене перестроили основную ледовую площадку, организовав место под этот вид спорта. В ледовом дворце всегда были две ледовые площадки: стандартная - 30х60 м, и уменьшенная - 25х40 м. Первую решили перестроить, подогнав под канадский стандарт, и теперь на освободившемся пространстве будут играть в керлинг", - сообщает пресс-служба правительства края.

Керлингисты и раньше занимались в ледовом дворце, но хоккейный лед им не особо подходил. Он изрезан коньками и не имеет специальной пупырчатой структуры, которая больше подходит для снарядов.

По данным Минспорта края, на постоянной основе в Барнауле тренируются более 20 керлингистов. В 2019 году прошел чемпионат Алтайского края с четырьмя местными командами и двумя из Новосибирска и Красноярска. Инфраструктура помешала принять большее число команд. Сейчас на новой площадке планируют залить лед и нанести разметку.