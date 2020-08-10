Старт "Тур де Франс" в 2021 году пройдет во французском Бресте

ТАСС, 10 августа. Старт веломногодневки "Тур де Франс" в 2021 году состоится во французском Бресте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Префектура Финистер примет старт гонки в четвертый раз в истории, ранее это происходило в 1952, 1974 и 2008 годах. Всего в Бретани пройдут четыре этапа веломногодневки.

Изначально старт гонки должен был пройти в Копенагене, однако из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год было принято решение отложить идею старта в Дании до 2022 года.

"Тур де Франс" 2021 года изначально планировалось провести в период с 2 по 25 июля, но в связи с переносом Олимпиады в Токио было принято решение организовать веломногодневку в более ранние даты - с 26 июня по 18 июля.

"Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с "Джиро д'Италия" и "Вуэльтой". В 2020 году "Тур де Франс" планируется провести с 29 августа по 20 сентября.