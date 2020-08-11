Участниками Кубка президента РФ по гребле станут порядка 370 каноистов и байдарочников

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 370 спортсменов примут участие в международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента Российской Федерации". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

Кубок президента РФ пройдет 15-16 августа на гребном канале в Крылатском.

"Первая репетиция возобновления соревнований прошла в прошлые выходные с Большой московской регатой. По статистике просмотров в дни проведения соревнований нас обошел только волейбол, - отметил Смирнов. - Ожидается, что участниками Кубка президента РФ станут порядка 370 спортсменов, для них мы традиционно обеспечиваем все необходимое. Естественно, в этих условиях мы работаем с федерацией, четко исполняем все предписания главного санитарного врача, мэра, Роспотребнадзора".