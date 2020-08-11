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Летние олимпийские виды спорта

Участниками Кубка президента РФ по гребле станут порядка 370 каноистов и байдарочников

Соревнования пройдут 15-16 августа на гребном канале в Крылатском

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 370 спортсменов примут участие в международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента Российской Федерации". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

Кубок президента РФ пройдет 15-16 августа на гребном канале в Крылатском.

"Первая репетиция возобновления соревнований прошла в прошлые выходные с Большой московской регатой. По статистике просмотров в дни проведения соревнований нас обошел только волейбол, - отметил Смирнов. - Ожидается, что участниками Кубка президента РФ станут порядка 370 спортсменов, для них мы традиционно обеспечиваем все необходимое. Естественно, в этих условиях мы работаем с федерацией, четко исполняем все предписания главного санитарного врача, мэра, Роспотребнадзора".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Российские гребцы выступят на Кубке президента РФ сильнейшим составом
Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ пройдет 15-16 августа на гребном канале в Крылатском
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