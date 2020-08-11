Биатлонист Логинов вынужден отложить начало сбора в Сочи из-за простуды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов вынужден отложить начало второго предсезонного сбора в Сочи из-за простуды. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Александр Касперович.

Первый сбор Логинов провел в июле в Заводоуковске в составе команды Тюменской области. Биатлонист работает по индивидуальному плану отдельно от мужской сборной, которая тренируется в Рыбинске Ярославской области.

"Планировалось, что сегодня Александр Логинов приедет на сбор в Сочи, - сказал Касперович. - Но, к сожалению, этого не произошло по причине того, что он приболел. У него небольшая простуда. Завтра я поговорю с ним, но думаю, что совсем скоро он поправится и приедет в Сочи".

Логинову 28 лет. Чемпионом мира он стал в прошлом сезоне, победив в спринтерской гонке. За последние три года он четырежды становился призером чемпионатов мира.