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Биатлонист Логинов вынужден отложить начало сбора в Сочи из-за простуды

Тренер Александр Касперович уверен в скором выздоровлении спортсмена
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов вынужден отложить начало второго предсезонного сбора в Сочи из-за простуды. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Александр Касперович.

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Первый сбор Логинов провел в июле в Заводоуковске в составе команды Тюменской области. Биатлонист работает по индивидуальному плану отдельно от мужской сборной, которая тренируется в Рыбинске Ярославской области.

"Планировалось, что сегодня Александр Логинов приедет на сбор в Сочи, - сказал Касперович. - Но, к сожалению, этого не произошло по причине того, что он приболел. У него небольшая простуда. Завтра я поговорю с ним, но думаю, что совсем скоро он поправится и приедет в Сочи".

Логинову 28 лет. Чемпионом мира он стал в прошлом сезоне, победив в спринтерской гонке. За последние три года он четырежды становился призером чемпионатов мира.

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