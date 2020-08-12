Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от поражения "Калгари" в игре первого раунда плей-офф

В составе "Далласа" отличились российский форвард Денис Гурьянов (31-я минута) и Джейми Бенн (32). Хоккеисты забросили шайбы с разницей в 9 секунд, что стало новым рекордом клуба в плей-офф. Первоначально вторая шайба "Далласа" была записана на российского форварда Александра Радулова, однако затем в протокол было внесено изменение. У "Калгари" дважды отличился Диллон Дюбе (11, 19), еще одна шайба в активе Расмуса Андерссона (37).

ТАСС, 12 августа. "Даллас" проиграл "Калгари" со счетом 2:3 в первом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 23 броска из 26. Для Гурьянова эта встреча стала четвертой в плей-офф, он забросил первую шайбу. Нападающий сыграл 14 минут 52 секунды, нанес три броска в створ и завершил матч с показателем полезности "0". Радулов провел на льду 16 минут 39 секунд, нанес один бросок в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "+1".

"Калгари" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.