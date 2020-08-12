"Тампа" победила "Коламбус" в четвертой по продолжительности игре в истории плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 августа. "Тампа" обыграла "Коламбус" в овертайме со счетом 3:2 в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Победную шайбу в пятом овертайме забросил Брэйдэн Пойнт (91-я минута овертайма), команды провели на льду в общей сложности 150 минут 27 секунд (матч начался в 22:00 мск во вторник), самым продолжительным был матч "Детройта" и "Монреаля" в 1936 году - овертайм длился 116 минут и 30 секунд. Эта встреча стала четвертой по продолжительности в истории плей-офф НХЛ, клубы обновили личные рекорды по длительности матча в плей-офф. Команды установили рекорд по суммарному числу бросков в створ за матч в истории лиги (151: 88 бросков "Тампы" и 63 броска "Коламбуса"). В основное время в составе "Тампы" отличились Пойнт (7-я минута) и Янни Гурд (41), в эпизодах с первой и третьей заброшенными шайбами результативными передачами отметился российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, в эпизоде с третьей шайбой - российский защитник Михаил Сергачев, у "Коламбуса" шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (3), Оливер Бьоркстранд (40).

Голкипер "Коламбуса" Йоонас Корписало сделал 85 сейвов и установил рекорд в матчах плей-офф НХЛ, предыдущее лучшее достижение принадлежало Келли Хруди (73), оно было установлено за "Нью-Йорк Айлендерс" в матче против "Вашингтона" в 1987 году. Кроме того, Корписало превзошел клубный рекорд по этому показателю, превысив достижение российского голкипера Сергея Бобровского (54 сейва во второй игре первого раунда плей-офф против "Вашингтона" (5:4) в 2018 году). Защитник "Коламбуса" Сет Джонс провел на льду 65 минут 6 секунд и побил рекорд российского защитника Сергея Зубова, который сыграл 63 минуты 51 секунду в матче за "Даллас" против "Анахайма" в 2003 году. Кучеров провел 69 матчей в плей-офф и набрал 65 очков (30 голов + 35 передач), российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 61 бросок из 63. Игрок обороны "Коламбуса" Владислав Гавриков провел на льду 48 минут и 59 секунд и завершил матч с показателем полезности "-3".