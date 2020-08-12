Российский боксер Липинец сдаст восемь тестов на коронавирус перед боем с Абдукахоровым

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сергей Липинец сдаст восемь тестов на коронавирус перед поединком с узбекистанцем Кудратилло Абдукахоровым. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Алекс Вайсфельд.

"Тесты начнутся за месяц до боя. Их будет по два в неделю", - сказал собеседник агентства.

Поединок пройдет 26 сентября в США, на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской Федерации (IBF) в полусреднем весе.

По словам Вайсфельда, Липинец уже находится в США.

В активе Липинца 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. На счету Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.