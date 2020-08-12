{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Российский футбольный союз отсудил у компании "Телеспорт" €530 тыс.

Основания судебного разбирательства не сообщаются

ТАСС, 12 августа. Арбитражный суд Москвы по иску Российского футбольного союза (РФС) взыскал с маркетинговой компании "Телеспорт" €530 тыс. Это следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Основания судебного разбирательства не сообщаются. Иск был подан РФС в декабре прошлого года. Решение суда вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано апелляцией.

Компания "Телеспорт" занимается трансляциями спортивных соревнования и мероприятий, а также работает с медиаправами крупных турниров.

Теги
Российский футбол
US Open
Тарпищев: Медведев подойдет к US Open в лучшей форме, чем многие другие
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября
Читать полностью