В России предложили присваивать "пожилые" спортивные разряды

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый замминистра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков предложил присваивать не только юношеские спортивные разряды, но и разряды для старшего поколения. Внести необходимые изменения в законодательство он предложил в среду на научно-практической конференции "Лучшие модели организации массовой физкультурно-спортивной работы", проходящей в рамках всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России" в Москве.

"У нас сейчас формируются предложения по федпроекту "Спорт - норма жизни". Я бы хотел, пользуясь случаем, тут и Максим Сергеевич (Уразов, директор департамента физической культуры и спорта Минспорта России - прим. ТАСС), внести [предложение]. В целях участия населения старшего возраста в подготовке спортивного резерва, может быть, настало время внести необходимые изменения в нормативные документы, предусматривающие присвоение спортивных разрядов и званий - есть же юношеский разряд, почему нам не предусмотреть разряд для пожилых людей", - сказал чиновник.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в очном формате с 11 по 13 августа в Москве.