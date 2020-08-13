"Айлендерс" одержали волевую победу над "Вашингтоном" в матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

В составе "Вашингтона" шайбы забросил Ти Джей Оши (26-я и 32-я минуты), у "Айлендерс" отличились Джордан Эберле (39), Андерс Ли (41), Джош Бэйли (48) и Энтони Бовилье (52).

ТАСС, 13 августа. "Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:4 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу, его партнеры по команде нападающие Александр Овечкин, Илья Ковальчук и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

"Айлендерс" повели в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра серии состоится 15 августа (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.