ТАСС, 13 августа. Мексиканец Маурисио Сулейман переизбран на пост президента Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Совет управляющих WBC единогласно проголосовал за переизбрание Сулеймана.

"Когда мой отец умер шесть лет назад, боксерское сообщество поддержало меня и мою семью, - сказал Сулейман. - Это имело значение для меня. Хочу поблагодарить все федерации за оказанное мне доверие. Я не подведу вас".

Сулейман возглавляет WBC с февраля 2014 года. До него пост президента организации на протяжении 39 лет занимал его отец Хосе Сулейман.