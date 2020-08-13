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Бокс

Сулейман переизбран на пост президента Всемирного боксерского совета

Мексиканец возглавляет организацию с 2014 года

ТАСС, 13 августа. Мексиканец Маурисио Сулейман переизбран на пост президента Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Совет управляющих WBC единогласно проголосовал за переизбрание Сулеймана.

"Когда мой отец умер шесть лет назад, боксерское сообщество поддержало меня и мою семью, - сказал Сулейман. - Это имело значение для меня. Хочу поблагодарить все федерации за оказанное мне доверие. Я не подведу вас".

Сулейман возглавляет WBC с февраля 2014 года. До него пост президента организации на протяжении 39 лет занимал его отец Хосе Сулейман.

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