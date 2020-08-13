"Колорадо" победил "Аризону" в матче плей-офф НХЛ. Ничушкин отметился передачей

ТАСС, 13 августа. "Колорадо" обыграл "Аризону" со счетом 3:0 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне.

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу, его партнеры по команде нападающий Владислав Наместников и защитник Никита Задоров очков не набрали.

"Колорадо" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало - 21:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.