СМИ: Ломаченко и Лопес договорились о проведении объединительного боя в октябре

ТАСС, 13 августа. Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес договорились о проведении объединительного поединка в октябре. Об этом сообщает журнал The Athletic.

Изначально поединок должен был пройти весной, но был перенесен из-за коронавируса. Согласно новым договоренностям, бой пройдет в середине или конце октября в Лас-Вегасе. Предполагается, что 32-летний Ломаченко получит за бой $3,25 млн, 23-летний Лопес - $1,5 млн.

Ломаченко владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. В послужном списке украинского боксера 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение. В любительском боксе Ломаченко становился олимпийским чемпионом (2008, 2012), чемпионом мира (2009, 2011) и чемпионом Европы (2008).

Лопес владеет титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской Федерации (IBF) в легком весе. В его активе 15 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.